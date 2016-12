сегодня



HEAVENWOOD отметят юбилей "Diva" HEAVENWOOD отметят юбилей дебютного альбома "Diva" двумя выступлениями, которые пройдут 29 и 30 декабря в RCA Club, Lisbon и в Hard Club, Oporto соответственно. На этих шоу будет доступен специальный релиз: альбом с оригинальным трек-листом и демо 1995 года "Emotional Wound":



"Frozen Images"

"Emotional Wound"

"Flames Of Vanity"

"Since The First Smile"

"Tears Of Grief"

"Moonlight Girl"

"Judith Heavenwood"

"Weeping Heart"

"Frithiof’s Saga"

"Lament"

"Judith Heavenwod" (bonus – demo 95)

"Emotional Wound" (bonus – demo 95)

"Frithiof’s Saga" (bonus – demo 95)









+2 -2



( 2 ) просмотров: 458