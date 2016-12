сегодня



IMPALERS записали кавер-версии MISFITS, IRON MAIDEN Датские трэшеры IMPALERS 16 января выпустят новый ЕР "Styx Demon: The Master Of Death", в который войдут новые композиции, "Megalodon" и "Styx Demon", а также кавер-версии MISFITS и IRON MAIDEN, "Death Comes Ripping" и "Prowler" соответственно.











+0 -1



просмотров: 229