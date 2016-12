сегодня



Семплы новых песен REAPING ASMODEIA Семплы новых песен REAPING ASMODEIA, которые вошли в выпускаемый 24 февраля на Prosthetic Records альбом "Impuritize", доступны для прослушивания ниже. Мастеринг материала проводил Zach Ohren (Fallujah, First Fragment), обложку для альбома создал Eddie Danger из Unlimited Visual (Born Of Osiris):



“The Clemency Guise”

“Defenestration”

“Of Talons And Teeth”

“Hidebound”

“Carnal Declivity”

“Irreversible Evolution”

“Virulent Exposure”

“Collage Of Toxins”

“Ritual Of Ignorance”













+1 -2



просмотров: 210