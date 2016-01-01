Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE TOP 2016 : Итоги года [116]
*Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом [100]
*Видео с текстом от DEEP PURPLE [98]
*Dave Mustaine: «MEGADETH состоит из нескольких звёзд и живой легенды» [63]
*Новое видео KREATOR [36]
[= ||| все новости группы



*Nasty Surgeons*



26 дек 2016 : 		 NASTY SURGEONS на Xtreem Music

| - |
|||| сегодня

NASTY SURGEONS на Xtreem Music

*
zoom
*
* *
NASTY SURGEONS заключили контракт с Xtreem Music, где состоится релиз дебютного альбома "Exhumation Requiem", обложку для которого создал Juanjo Castellano:

“The Resurrectionists”
“The Creation Of The Monstrosity”
“Human Flesh Is Also Food”
“Antemortem Dissection”
“Autopsy’s Protocol”
“Nasty Surgeons”
“Ode To Bad Taste”
“Burnt With Sulfuric Acid”
“Devoured Alive”
“Exhumation Requiem” 

NASTY SURGEONS Sign With Xtreem Music For Release Of Debut; вЂњAutopsyвЂ™s ProtocolвЂќ Track Streaming




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 130

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Epica Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2016 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом