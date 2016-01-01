NASTY SURGEONS на Xtreem Music

NASTY SURGEONS заключили контракт с Xtreem Music, где состоится релиз дебютного альбома "Exhumation Requiem", обложку для которого создал Juanjo Castellano:
“The Resurrectionists”
“The Creation Of The Monstrosity”
“Human Flesh Is Also Food”
“Antemortem Dissection”
“Autopsy’s Protocol”
“Nasty Surgeons”
“Ode To Bad Taste”
“Burnt With Sulfuric Acid”
“Devoured Alive”
“Exhumation Requiem”
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