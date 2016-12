все новости группы







Nasty Surgeons







26 дек 2016 : NASTY SURGEONS на Xtreem Music



сегодня



NASTY SURGEONS на Xtreem Music NASTY SURGEONS заключили контракт с Xtreem Music, где состоится релиз дебютного альбома "Exhumation Requiem", обложку для которого создал Juanjo Castellano:



“The Resurrectionists”

“The Creation Of The Monstrosity”

“Human Flesh Is Also Food”

“Antemortem Dissection”

“Autopsy’s Protocol”

“Nasty Surgeons”

“Ode To Bad Taste”

“Burnt With Sulfuric Acid”

“Devoured Alive”

“Exhumation Requiem”











+0 -2



просмотров: 130