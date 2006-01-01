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Лидер MEGADETH : «Мои биологические часы тикают» Лидер MEGADETH Dave Mustaine дал интервью для радиостанции WAAF. Выдержки из беседы приведены ниже.



На вопрос о том, как долго он ещё собирается гастролировать вместе с MEGADETH, Mustaine ответил: «У меня больше нет особого желания быть на виду и вести показушную жизнь, как будто я до сих пор подросток пубертатного перирода. Мои биологические часы тикают, потому что меня изрядно потрепало от хэдбенгинга и игры на такой скорости за эти годы, так упорно, так долго. Мои руки поражены артритом сейчас. И моя шея, и это не секрет, у меня была операция на шее, да много чего появляется из-за хэдбенгинга в течение стольких лет. Так что я не думаю, что буду так же долго находиться на сцене, как длится прощальный тур KISS. Но, вы знаете, это круто. Ситуация с KISS такова, что я думаю, что они отличные артисты, так что я рад, что люди имеют возможность посмотреть на них».



В августе этого года Mustaine на вопрос фэна в Twitter'е ответил, что надеется выпустить «ещё пару альбомов» MEGADETH, прежде чем уйти на покой.















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