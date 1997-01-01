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DECADENCE выпустят новый альбом в январе
DECADENCE — шведский трэш-квинтет, возглавляемый Kitty Saric (a.k.a. Metallic Kitty), — возобновил свою деятельность и в январе следующего года выпустит пятый полноформатный альбом под названием "Undergrounder". Помимо Kitty и её партнёра по сочинению песен, Kenneth'a Lantz'a, в работе над альбомом принимал участие барабанщик Lawrence Dinamarca (NIGHTRAGE, LOCH VOSTOK, CARNAL FORGE). |
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Death Slip
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