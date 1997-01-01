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*Decadence*



26 дек 2016 : 		 DECADENCE выпустят новый альбом в январе

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22 май 2008 : 		 DECADENCE подписались на Massacre Records

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DECADENCE выпустят новый альбом в январе

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DECADENCE — шведский трэш-квинтет, возглавляемый Kitty Saric (a.k.a. Metallic Kitty), — возобновил свою деятельность и в январе следующего года выпустит пятый полноформатный альбом под названием "Undergrounder". Помимо Kitty и её партнёра по сочинению песен, Kenneth'a Lantz'a, в работе над альбомом принимал участие барабанщик Lawrence Dinamarca (NIGHTRAGE, LOCH VOSTOK, CARNAL FORGE).

Reactivated DECADENCE To Release 'Undergrounder' Album In January



decadenceundergroundercoming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Death Slip
26 дек 2016, 21:19		Недавно узнал про эту группу. Уже все четыре альбома в плеере.


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