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Лидер MEGADETH о Трампе Лидер MEGADETH Dave Mustaine в ходе интервью деловой программе канала FOX "Kennedy" ответил на вопрос, что он думает о Дональде Трампе:



«Ну что ж, я надеюсь, что нация наконец-то закончит препирательства и станет той нацией, какой и должна быть. Я пережил уже десять президентов и много путешествовал по миру — вы в курсе, что я много куда ездил — и видел разные уголки, как, к примеру, мы играли в Венесуэле, где коммунизм, мы были в Восточном блоке после падения берлинской стены и всё такое. И везде было здорово. И я надеюсь, что все успокоятся. Я знаю, что многие считают меня республиканцем, как и многие думают, что я демократ. Но я не где-то между, я независим».









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