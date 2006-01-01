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*Entombed*



26 дек 2016 : 		 У ENTOMBED нет планов на дальнейшие концерты

25 ноя 2016 : 		 ENTOMBED исполнили целиком 'Clandestine'

30 окт 2016 : 		 Новый состав ENTOMBED дебютировал на сцене

27 окт 2016 : 		 Фото нового состава ENTOMBED

25 окт 2016 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

22 окт 2016 : 		 Музыканты MORBUS CHRON выступят с ENTOMBED

22 сен 2016 : 		 ENTOMBED планируют концертный релиз

12 сен 2016 : 		 Сборник лучшего от ENTOMBED

13 июн 2016 : 		 ENTOMBED хотят выпустить новый альбом

14 май 2016 : 		 Оригинальные участники ENTOMBED исполнят старые песни группы

8 мар 2016 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового альбома ENTOMBED A.D.

19 фев 2016 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

1 фев 2016 : 		 Огонь остановил выступление ENTOMBED A.D.

16 янв 2016 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

20 ноя 2015 : 		 Новый альбом ENTOMBED A.D. выйдет в феврале

23 фев 2015 : 		 Профессиональное видео выступления ENTOMBED A.D.

7 фев 2015 : 		 Фронтмен ENTOMBED A.D. объяснил причины творческого застоя группы

2 янв 2015 : 		 Фронтмен ENTOMBED A.D.: "Мы вернулись на праведный путь"

27 ноя 2014 : 		 Бэк-каталог ENTOMBED будет переиздан

17 ноя 2014 : 		 Барабанщик CAVALERA CONSPIRACY присоединился на сцене к ENTOMBED A.D.

24 сен 2014 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

14 авг 2014 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D.

6 авг 2014 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

14 июл 2014 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

28 май 2014 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

14 май 2014 : 		 Новый альбом ENTOMBED A.D. выйдет в августе

4 мар 2014 : 		 Классический альбом ENTOMBED на виниле

10 фев 2014 : 		 Участники ENTOMBED — среди 12 претендентов на включение в SWEDISH MUSIC HALL OF FAME

6 фев 2014 : 		 Видео с выступления ENTOMBED

23 янв 2014 : 		 L.G. PETROV-ENTOMBED станет ENTOMBED A.D.

2 дек 2013 : 		 'Clandestine' ENTOMBED вышел на виниле

20 сен 2013 : 		 Бывшие музыканты ENTOMBED вновь выйдут на сцену

17 сен 2013 : 		 Выход нового альбома ENTOMBED отложен

2 сен 2013 : 		 ENTOMBED на CENTURY MEDIA RECORDS

7 авг 2013 : 		 Трек-лист делюкс-издания 'Same Difference' ENTOMBED

2 авг 2013 : 		 Трек-лист переиздания 'Uprising' ENTOMBED

26 июл 2013 : 		 О переиздании 'To Ride, Shoot Straight And Speak The Truth' ENTOMBED

8 июл 2013 : 		 Гитарист ENTOMBED о переизданиях альбомов

31 май 2013 : 		 Кавер-версия KING DIAMOND от ENTOMBED

3 ноя 2012 : 		 Гитарист ENTOMBED восстанавливается после операции

9 июн 2012 : 		 ENTOMBED записали кавер-версию песни KING DIAMOND

15 май 2012 : 		 Обложка нового сингла ENTOMBED

11 апр 2012 : 		 Новый сингл ENTOMBED выйдет в мае

17 мар 2012 : 		 ENTOMBED на NINETONE RECORDS

4 дек 2011 : 		 Видео с выступления ENTOMBED

27 апр 2011 : 		 ENTOMBED выступили с бывшим вокалистом CANDLEMASS

3 сен 2010 : 		 Новые участники в ENTOMBED

8 июн 2007 : 		 Опубликована новая песня ENTOMBED

3 апр 2007 : 		 ENTOMBED: анонсировали дату выпуска нового альбома

25 авг 2006 : 		 Новый альбом ENTOMBED выйдет в 2007 году

10 июн 2006 : 		 В сети опубликована новая песня ENTOMBED

15 май 2006 : 		 ENTOMBED расстались с барабанщиком

12 апр 2006 : 		 ENTOMBED: Подробности о новом EP

10 мар 2006 : 		 ENTOMBED выпустят в сентябре новый альбом

3 ноя 2005 : 		 ENTOMBED объявили название нового альбома

11 сен 2005 : 		 ENTOMBED: группу покинул гитарист UFFE CEDERLUND

1 июл 2005 : 		 ENTOMBED работают над новым материалом

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У ENTOMBED нет планов на дальнейшие концерты

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У гитариста ENTOMBED Ulf'a "Uffe" Cederlund'a недавно спросили о том, есть ли у команды какие-то планы на дальнейшие концерты:

«Нет, у нас нет таких планов. И я не уверен в том, что мы вообще когда-то что-то сделаем вместе. Зависит от того, как что сложится. Я не уверен, группа мы или нет. Я к тому, что я, Nicke и Alex в моих глазах лишь отчасти ENTOMBED. И если мы и будем что-то делать снова, я очень надеюсь, что Edvin'a и Robert'a это заинтересует, потому что прошло все очень хорошо. Я не вижу нас на гастролях. Посмотрим. Сейчас у нас есть то, над чем нам работать».

На вопрос о возможном появлении новой музыки от команды, Ulf ответил: «Мы это обсуждали, но я не уверен, что это случится. Может однажды мы найдем время и когда будем много идей для песен. Это было бы интересно, но мы все невероятно заняты другими делами: группами, детьми, работой и все такое.

И я не думаю, что так важно выпустить еще один альбом ENTOMBED. Я был бы счастлив постоянно играть материал 'Clandestine' если бы мы давали концерты».

Reunited ENTOMBED Has 'No Plans' For More Live Shows



















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