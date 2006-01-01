сегодня



У ENTOMBED нет планов на дальнейшие концерты У гитариста ENTOMBED Ulf'a "Uffe" Cederlund'a недавно спросили о том, есть ли у команды какие-то планы на дальнейшие концерты:



«Нет, у нас нет таких планов. И я не уверен в том, что мы вообще когда-то что-то сделаем вместе. Зависит от того, как что сложится. Я не уверен, группа мы или нет. Я к тому, что я, Nicke и Alex в моих глазах лишь отчасти ENTOMBED. И если мы и будем что-то делать снова, я очень надеюсь, что Edvin'a и Robert'a это заинтересует, потому что прошло все очень хорошо. Я не вижу нас на гастролях. Посмотрим. Сейчас у нас есть то, над чем нам работать».



На вопрос о возможном появлении новой музыки от команды, Ulf ответил: «Мы это обсуждали, но я не уверен, что это случится. Может однажды мы найдем время и когда будем много идей для песен. Это было бы интересно, но мы все невероятно заняты другими делами: группами, детьми, работой и все такое.



И я не думаю, что так важно выпустить еще один альбом ENTOMBED. Я был бы счастлив постоянно играть материал 'Clandestine' если бы мы давали концерты».



















































+3 -1



просмотров: 565

