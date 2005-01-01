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*Samael*



26 дек 2016 : 		 SAMAEL отпразднуют 30-летие выпуском нового альбома

31 май 2016 : 		 SAMAEL опубликовали видео выступления в Москве

3 май 2016 : 		 SAMAEL сыграют олд-скульный сет во Франции

17 сен 2015 : 		 Переиздание SAMAEL выйдет в апреле

15 июн 2015 : 		 Вокалист SAMAEL пообещал сюрпризы на новом альбоме

26 фев 2015 : 		 Фото нового состава SAMAEL

25 фев 2015 : 		 SAMAEL сменили басиста

21 авг 2012 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

7 июн 2011 : 		 Новое видео SAMAEL

29 апр 2011 : 		 Новый альбом SAMAEL доступен для прослушивания

26 апр 2011 : 		 Новая песня SAMAEL

25 мар 2011 : 		 Новая песня SAMAEL

25 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома SAMAEL

21 дек 2010 : 		 Название нового альбома SAMAEL

3 ноя 2010 : 		 Детали нового ЕР SAMAEL

2 ноя 2010 : 		 Новая песня SAMAEL

24 окт 2010 : 		 Бокс-сет от SAMAEL

30 сен 2010 : 		 Новый ЕР SAMAEL

11 авг 2010 : 		 SAMAEL начали запись альбома

23 июн 2010 : 		 SAMAEL записывают демо

1 окт 2009 : 		 Новое видео SAMAEL

8 июн 2009 : 		 SAMAEL выпустили вино

8 фев 2009 : 		 Доступны семплы нового альбома SAMAEL

6 янв 2009 : 		 Обложка, трек-лист и семплы нового альбома SAMAEL

16 дек 2008 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома SAMAEL

4 дек 2008 : 		 Лидер SAMAEL рассказывает о новом альбоме

2 дек 2008 : 		 SAMAEL на новом альбоме вернутся к корням

23 сен 2007 : 		 Переиздание альбомов SAMAEL

1 июн 2007 : 		 SAMAEL : Новое видео "Slavocracy" в сети

25 май 2007 : 		 Доступны сэмплы с нового альбома SAMAEL

16 апр 2007 : 		 Обложка нового альбома SAMAEL в сети

10 фев 2007 : 		 SAMAEL выпускают новый сборник

20 дек 2006 : 		 SAMAEL завершили запись нового альбома

27 сен 2006 : 		 SAMAEL продлили сроки записи нового альбома

6 авг 2006 : 		 SAMAEL начали записывать новый альбом

30 авг 2005 : 		 SAMAEL приступили к записи нового материала

6 май 2005 : 		 SAMAEL опубликовали видеоклип "Telepath"

26 апр 2005 : 		 Автограф-сессия SAMAEL в Москве

10 июл 2002 : 		 Samael - из группы ушёл гитарист.

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SAMAEL отпразднуют 30-летие выпуском нового альбома

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Швейцарская группа SAMAEL опубликовала следующее сообщение:

«Samael празднуют 30-летний юбилей в следующем году и выпустят новый альбом. 22 апреля группа вернётся в качестве хэдлайнера на фестиваль MetalMania в Катовице (Польша). Коллектив исполнит особенный сет, включая материал из первых четырёх альбомов и новые песни из предстоящего альбома. Приготовьтесь к особому шоу! Билеты уже в продаже».

SAMAEL To Celebrate 30th Anniversary With New Album In 2017



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

NightElf
26 дек 2016, 12:22		Наконец то новый альбум! Особенная банда, всегда нравились их работы.

Hellg
26 дек 2016, 12:42		Да и концерты у них качевые. По-краней мере были раньше

Exterminator
26 дек 2016, 13:03		Да! Не подкачайте и в этот раз, мужики!

MichRaven
26 дек 2016, 13:04		Одна из любимых групп, слежу за их творчеством с 1996 года. Очень жду.


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