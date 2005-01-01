SAMAEL отпразднуют 30-летие выпуском нового альбома
Швейцарская группа SAMAEL опубликовала следующее сообщение:
«Samael празднуют 30-летний юбилей в следующем году и выпустят новый альбом. 22 апреля группа вернётся в качестве хэдлайнера на фестиваль MetalMania в Катовице (Польша). Коллектив исполнит особенный сет, включая материал из первых четырёх альбомов и новые песни из предстоящего альбома. Приготовьтесь к особому шоу! Билеты уже в продаже».
NightElf
Hellg
Exterminator
MichRaven
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).