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Вокалист STATUS QUO : «Я был не готов к смерти Рика» Вокалист STATUS QUO Francis Rossi написал сообщение, касающееся смерти Рика Парфитта:



«Я не был готов к этому.



Рик был частью моей жизни на протяжении пятидесяти лет. Это, вне всякого сомнения, самые долгие отношения в моей жизни, а также наиболее созидательные, разочаровывающие, восхищающие и меняющиеся.



На раннем этапе мы работали плечом к плечу над созданием звучания QUO, образом и хитами. Мы годы провели в турне, на сценах и студиях, редко вдали друг от друга, и постоянно оттачивали то, чем занимались. Мы были командой, двойней, партнёрами и двумя совершенно разными людьми, справляясь с давлением возраста, постоянных турне, успеха и поддержания огня творчества в разных направлениях.



Он выработал своё собственное звучание, свой собственный стиль, вдохновивший множество музыкантов. Рик был архетипом рок-звезды, один из немногих. Он никогда не терял радость к жизни, присущего только ему озорства и тяги к жизни на полную катушку. Его жизнь никогда не была скучной, он был громок и быстр, и был самым беззаботным из нас.



Произошло огромное количество событий, когда он оказывался в настоящей опасности, но мы всё-таки потеряли его, и это по-прежнему шок.



Даже в год, когда мы потеряли стольких лучших, включая Джорджа Майкла, Рик Парфитт выделяется... Я не был готов к этому».







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