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*Status Quo*



28 дек 2016 : 		 Вокалист STATUS QUO: «Я был не готов к смерти Рика»

25 дек 2016 : 		 Умер гитарист STATUS QUO

21 дек 2016 : 		 Виниловый сборник STATUS QUO выйдет зимой

8 окт 2016 : 		 Концертное видео STATUS QUO

16 сен 2016 : 		 Менеджер STATUS QUO о здоровье Rick'a

12 июл 2016 : 		 Гитарист STATUS QUO идет на поправку

8 июл 2016 : 		 Акустика от STATUS QUO

16 июн 2016 : 		 Гитариста STATUS QUO хватил инфаркт

4 май 2016 : 		 STATUS QUO выпускают пиво и сидр

13 ноя 2015 : 		 Видео от басиста STATUS QUO

20 мар 2015 : 		 Трейлер нового DVD STATUS QUO

12 мар 2015 : 		 Акустика от STATUS QUO

27 янв 2015 : 		 Альбомы STATUS QUO провели в чартах 500 недель

25 ноя 2014 : 		 Фрагмент акустического трека STATUS QUO

21 сен 2014 : 		 Видео с текстом от STATUS QUO

19 фев 2014 : 		 Переиздание STATUS QUO выйдет в марте

23 сен 2013 : 		 Новое видео STATUS QUO

12 июн 2013 : 		 Новое видео STATUS QUO

11 июн 2013 : 		 STATUS QUO выпустят шестидисковый концертный релиз в сентябре

7 июн 2013 : 		 Новое видео STATUS QUO

25 май 2013 : 		 STATUS QUO объявили имя нового барабанщика

15 апр 2013 : 		 STATUS QUO выпускают тематический художественный фильм

7 мар 2013 : 		 Реюнион концерты STATUS QUO выйдут на CD

18 дек 2012 : 		 STATUS QUO покинул барабанщик

7 ноя 2012 : 		 Оригинальный состав STATUS QUO поедет в тур по Британии

10 окт 2012 : 		 Превью нового документального фильма STATUS QUO

17 сен 2011 : 		 Документальный фильм о STATUS QUO

23 май 2011 : 		 Новое видео STATUS QUO

21 апр 2011 : 		 Детали нового альбома STATUS QUO

21 янв 2011 : 		 Концертный альбом вокалиста STATUS QUO выйдет в марте

8 окт 2010 : 		 Новое видео STATUS QUO

27 сен 2010 : 		 STATUS QUO выпустят новую версию ‘In The Army Now’

19 окт 2009 : 		 Новый DVD STATUS QUO выйдет в октябре

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Вокалист STATUS QUO: «Я был не готов к смерти Рика»

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Вокалист STATUS QUO Francis Rossi написал сообщение, касающееся смерти Рика Парфитта:

«Я не был готов к этому.

Рик был частью моей жизни на протяжении пятидесяти лет. Это, вне всякого сомнения, самые долгие отношения в моей жизни, а также наиболее созидательные, разочаровывающие, восхищающие и меняющиеся.

На раннем этапе мы работали плечом к плечу над созданием звучания QUO, образом и хитами. Мы годы провели в турне, на сценах и студиях, редко вдали друг от друга, и постоянно оттачивали то, чем занимались. Мы были командой, двойней, партнёрами и двумя совершенно разными людьми, справляясь с давлением возраста, постоянных турне, успеха и поддержания огня творчества в разных направлениях.

Он выработал своё собственное звучание, свой собственный стиль, вдохновивший множество музыкантов. Рик был архетипом рок-звезды, один из немногих. Он никогда не терял радость к жизни, присущего только ему озорства и тяги к жизни на полную катушку. Его жизнь никогда не была скучной, он был громок и быстр, и был самым беззаботным из нас.

Произошло огромное количество событий, когда он оказывался в настоящей опасности, но мы всё-таки потеряли его, и это по-прежнему шок.

Даже в год, когда мы потеряли стольких лучших, включая Джорджа Майкла, Рик Парфитт выделяется... Я не был готов к этому».

STATUS QUO Frontman FRANCIS ROSSI Pays Tribute To RICK PARFITT: 'I Was Not Ready For This'



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