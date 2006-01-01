GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»
В ходе недавнего интервью у GRAHAM'a BONNET'a спросили, было ли у него желание посетить один из концертов RAINBOW этим летом:
«Нет. И я буду с вами честен, мне это не особо интересно. Может это прозвучит немного глупо и странно, но мне все равно, чем занимается Ritchie. Если он хотел вернуть RAINBOW или скажем часть RAINBOW, собрать вместе, то он должен был бы пригласить кого-то из оригинальных участников. Кого-то типа Don'a Airey или Roger'a Glover'a, чтобы дать людям возможность окунуться в 80-е. А сейчас это... для меня все выглядит как сессионная команда. Так что я не слушал их. Я даже думал: "он что, шутит?"
Так что я ничего не слушал и у меня нет никакого мнения на этот счет. Вот так вот. И я уверен, что ему не интересно то, чем занимаюсь я. У него своя карьера. У него есть BLACKMORE'S NIGHT. Это его детище. Это то, что он всегда хотел делать, что-то подобное в таком ключе».
artmageddon
and3223r
Да хуйня полная, состав столько раз перетрясался, что единственным оригинальным участником можно назвать только самого Блэкмора.
artmageddon
Я б выбрал Дио. В иные моменты думаю, что все они по-своему хороши и каждый вписался в определенный период группы, соответствовал голосом тяжести этих периодов. Но!..
79 у меня тоже любимый.
Bellardini
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