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*Gus G.*



27 дек 2016 : 		 GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE

31 авг 2016 : 		 Новое видео GUS G.

24 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

16 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

12 авг 2016 : 		 Обучающее видео от GUS G.

9 авг 2016 : 		 GUS G. учит играть "Burn"

3 май 2016 : 		 GUS G. исполнил тему из "Игры престолов"

24 апр 2016 : 		 GUS G. не жалуется на текущее состояние музыкальной индустрии

19 апр 2016 : 		 Видео с выступления GUS G.

17 апр 2016 : 		 GUS G. очень рад тому, что поработал с OZZY OSBOURNE

21 фев 2016 : 		 Видео с выступления GUS G.

25 ноя 2015 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео GUS G.

13 ноя 2015 : 		 GUS G.: «В индустрии больше нет денег»

27 сен 2015 : 		 Видео с выступления GUS G.

24 июл 2015 : 		 Новое видео GUS G.

18 июл 2015 : 		 Новая песня GUS G.

17 июн 2015 : 		 Видео с текстом от GUS G.

28 май 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

12 май 2015 : 		 Название нового альбома GUS G.

6 мар 2015 : 		 GUS G. и JEFF SCOTT SOTO исполняют песню OZZY

24 фев 2015 : 		 GUS G. планирует запись нового сольного альбома

24 ноя 2014 : 		 GUS G. полагает, что OZZY OSBOURNE будет выступать «до восьмидесяти лет»

7 ноя 2014 : 		 Новое видео GUS G.

17 окт 2014 : 		 GUS G. вместе с JEFF SCOTT SOTO открыл тур

6 окт 2014 : 		 GUS G., MATS LEVÉN в акустике

27 сен 2014 : 		 Расширенная версия сольного альбома GUS G. в ноябре

1 авг 2014 : 		 Новое видео GUS G.

17 июл 2014 : 		 Обучающее видео от GUS G.

30 май 2014 : 		 В туровом автобусе с GUS G.

18 май 2014 : 		 Видео с выступления GUS G.

11 мар 2014 : 		 Видео с выступления GUS G.

6 мар 2014 : 		 Новое видео GUS G.

12 фев 2014 : 		 EPK от GUS G.

10 фев 2014 : 		 GUS G. представил новый материал

22 янв 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

14 янв 2014 : 		 Видео гитариста FIREWIND

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GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE

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В ходе недавнего интервью у GUS G. спросили, примет ли он участие в записи нового альбома Of OZZY OSBOURNE:

«Я надеюсь на это. Я не слышал никаких новостей на этот счёт, когда начнётся какая-то работа, потому что он сейчас занят SABBATH. И я в курсе, что он намекал в прессе о том, что хочет записать ещё один альбом, но кто же знает, когда это случится? Думаю, об этом лучше спросить его, а не меня».

GUS G. Hopes To Be Part Of OZZY OSBOURNE's Next Solo Album






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