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GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE В ходе недавнего интервью у GUS G. спросили, примет ли он участие в записи нового альбома Of OZZY OSBOURNE:



«Я надеюсь на это. Я не слышал никаких новостей на этот счёт, когда начнётся какая-то работа, потому что он сейчас занят SABBATH. И я в курсе, что он намекал в прессе о том, что хочет записать ещё один альбом, но кто же знает, когда это случится? Думаю, об этом лучше спросить его, а не меня».















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