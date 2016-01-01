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Sortilège







27 дек 2016 : Переиздания SORTILEGE выйдут зимой



сегодня



Переиздания SORTILEGE выйдут зимой 30 января на No Remorse Records состоится выпуск переиздания ЕР SORTILEGE 1982 года, дополненное четырьмя бонус-треками из демо. 13 февраля будет переиздан альбом "Metamorphose" на двойном компакте: первый диск будет включать оригинальную версию и первый микс, а второй содержать редкую английскую версию альбома (был издан на Metamorphosis). Также оба релиза выйдут в виде бокс-сета, включающего CD, винил (другого цвета, отличающегося от тех, какие будут выпущены отдельно), постер, футболку и нашивку.



Ремастеринг материала проводил Bart Gabriel (Cirith Ungol, Satan's Host, Crystal Viper).















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