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*Sortilège*



27 дек 2016 : 		 Переиздания SORTILEGE выйдут зимой

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Переиздания SORTILEGE выйдут зимой

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30 января на No Remorse Records состоится выпуск переиздания ЕР SORTILEGE 1982 года, дополненное четырьмя бонус-треками из демо. 13 февраля будет переиздан альбом "Metamorphose" на двойном компакте: первый диск будет включать оригинальную версию и первый микс, а второй содержать редкую английскую версию альбома (был издан на Metamorphosis). Также оба релиза выйдут в виде бокс-сета, включающего CD, винил (другого цвета, отличающегося от тех, какие будут выпущены отдельно), постер, футболку и нашивку.

Ремастеринг материала проводил Bart Gabriel (Cirith Ungol, Satan's Host, Crystal Viper).

Early SORTILEGE Albums To Be Reissued By No Remorse Records






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