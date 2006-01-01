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Басист MEGADETH о номинации на Грэмми В недавнем интервью FeMetal TV у басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, считает ли он, что члены комитета по выдвижению на Грэмми понимают в металле:



«Нет, не особо. Комитет охватывает огромный музыкальный пласт и принимает во внимание самые разные стили музыки. И они, конечно же, заслуживают доверия, и просто здорово, что нас вновь номинировали. Но могут ли они действительно разбираться в каждом жанре? Как это вообще возможно?



На самом деле это голосующие. Я был таким человеком несколько лет после того, как мы стали получать номинации в 90-е, но потом просто прекратил в этом участвовать. Но это признание вашей индустрии и ваших коллег за ту работу, что ты делаешь. И я предполагаю, что выиграть действительно неплохо (смеётся) — надеюсь, что однажды мы узнаем, каково это.



Всегда здорово быть номинированным. И я считаю, что номинация для металл-группы говорит о многом. Потому что если ты поп-музыкант, если ты из Нэшвилла или какой-то городской артист, то Грэмми здорово поможет с карьерой — с продажами альбомов, туров, укреплением авторитета... Да по всем параметрам. Я помню Norah Jones, небольшую девочку, которая имеет 11 или сколько там у нее наград — это всё поменяло ее жизнь. В то время как металл-команда... Мы уже давно существуем и проделали огромную работу, мы постоянно в турне, у нас очень тёплые связи с нашими поклонниками.



Грэмми совершенно прекрасна, но для нас как жанра... Тут ведь огромное количество жанров, потому что участвует где-то под сотню категорий, а показывают по ТВ штук 12—14, а остальные, 60—70, всё это раздаётся с часа до пяти, еще до того, когда начинается эфир на ТВ — музыка тихуано и всё такое, такое, о чём я даже и не слышал. И они вручают и в этих категориях награды. И это то, что для меня и есть классно в Грэмми — они расширили списки за счёт этих жанров, и вполне заслуженно. Нет единого подхода в музыке, так что здорово, что они замечают многое, и очень здорово, что металл также среди тех жанров, которые замечены».











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