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Документальный фильм о фестивале California Jam 1974 года Редкое видео с фестиваля California Jam, состоявшегося на площадке Ontario Motor Speedway 6 апреля 1974 года в Онтарио, Калифорния, опубликовано ниже. В фильме показаны Deep Purple (состав "Mark 3": Ritchie Blackmore, Glenn Hughes и David Coverdale, а также Ian Paice и Jon Lord), Black Sabbath, Emerson, Lake & Palmer, The Eagles, Black Oak Arkansas и Rare Earth. Кроме того, в конце видео можно увидеть интервью с BLACK SABBATH.



Ozzy Osbourne в разговоре с репортёрами сказал: «Это мой первый фестиваль, и тут всё так прекрасно и безмятежно. Никаких хлопот, и организовано всё просто невероятно. Так, как и должно быть».









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