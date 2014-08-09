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Вокалист METALLICA : «Я хотел, чтобы новый альбом звучал более приятно, чем прошлая работа» Вокалист METALLICA James Hetfield в недавнем интервью Revolver рассказал о новом альбоме "Hardwired… To Self-Destruct":



«Он отражает то, кем мы являемся в настоящий момент. Я не хочу сравнивать его с прошлым материалом — он сам по себе, и этот сам по себе. Но, быть может, правильнее будет сказать, что первоначальным намерением была "простота" — я хотел большей простоты и держал курс на "Kill 'Em All". 1991-й проще, чем другие, песни продуманы, однако продюсирование альбома многослойно и несколько сложное. Я хотел, чтобы на новом альбоме было чуть больше слоев, чем на "Death Magnetic" [2008], но одновременно с тем хотел быть проще — и я хотел, чтобы звучание было более приятным уху. Я считаю, что "Death Magnetic" очень, очень мощная работа, и она мне нравится, но звучание немного пережато. А новая пластинка звучит громче и мощнее, но при этом теплее».















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