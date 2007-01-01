28 дек 2016



Лидера OPETH вырвало на стену, когда он записывал вокал для дебютного EP BLOODBATH Во время записи дебютного EP BLOODBATH "Breeding Death" (2000) фронтмена OPETH Mikael'a Åkerfeldt'a в буквальном смысле вырвало на стену, и в связи с этим песня "Ominous Bloodvomit" приобретает новый смысл.



Участники тогда ещё не образованной супергруппы BLOODBATH отмечали чей-то день рождения, и в этот момент у них возникла записать музыку в стиле Entombed и Dismember, стокгольмской дэт-металл-сцены, на которой они росли. Åkerfeldt рассказал об этом опыте в интервью для Aggressive Tendencies.



«Я помню, как меня рвало прямо на стену в доме, где мы записывались незадолго до того, как я собирался записывать вокал, так что когда я рычал, у меня во рту был вкус блевотины, что очень подходило для подобной записи, — сказал Åkerfeldt. — Тогда мы сделали это потехи ради... В итоге появилась полноценная группа, известная команда, и это говорит о многом — так что целью этой группы больше не была блевотина на стене и запись EP».



Он также объяснил, что два его ухода из группы (и возвращения, в первую очередь) были связаны с тем, что это «просто была пародийная версия дэт-металла — шведского дэт-металла конца 1980-х — но с забавной лирикой. В том смысле, что лирика просто смехотворна, если честно».



Åkerfeldt также рассказал, что на раннем этапе жизни он не хотел слушать что-либо нетяжёлое, и этот период назвал «несколькими ценными годами». Чуть позже, когда у него не хватало денег, он стал ходить в комиссионные магазины — все покупали CD, так что винил был дешёвым — и покупать альбомы групп, похожих на Black Sabbath, в результате чего он открыл для себя такие команды, как Yes, Van de Graaf Generator и King Crimson.



«Это было словно начало конца, если можно так сказать, моего интереса к дэт-металлу, потому что я открыл стиль, который дал мне намного больше, чем мог дать дэт-металл».







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