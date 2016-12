сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 17 декабря в Fox Theater, Oakland, California, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Breadfan (Budgie cover)

Creeping Death

Blackened

Sad But True (followed by Kirk's solo)

Fade to Black

Atlas, Rise!

Harvester of Sorrow

Moth Into Flame (followed by Rob's solo)

One

Master of Puppets

For Whom the Bell Tolls

Enter Sandman



Encore:

Whiskey in the Jar (traditional cover)

Hardwired

Seek & Destroy















+1 -0



просмотров: 159