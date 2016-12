все новости группы







28 дек 2016 : Новая песня SLAMOPHILIAC



Новая песня SLAMOPHILIAC “Extirpate Morality”, новая песня группы SLAMOPHILIAC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Perihelion", выход которого запланирован на первое января:



“Extirpate Morality”

“Insignificancy Of Objective Ideals”

“Metaphysical World Of Abstract Constructs”

“Eternal Disappointment”

“Denial Of Self”

“Contempt Of Irrational Thought”

“Total Annihilation Eminent”



Guests:



Roberto Granados (The Roberto Granados Autonome Project)

Bryon Johnson (Insidious Asphyxiation/Molested)

Bob Shaw (Brain Spasm)

Cory Bouillon (CradleOfIncest)

Zack Glaeser (Travesty Of Mankind)

Zack Shaw (Phalloplast/Ectomyectomy)

Rich Farringer (Urethreal Injection)



Credits:



All songs written, arranged and performed by Slamophiliac

Recorded, mixed and mastered by Dazz

Cover art by Mark Cooper

Logo by Brutal Disorder Designs

Layout by Dazz











