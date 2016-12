сегодня



Новый альбом FROZEN SAND выйдет зимой Итальянская прогрессив металл группа FROZEN SAND выпустит новую работу, "Fractals: A Shadow Out Of Lights", 19 января. Трейлер к альбому доступен ниже:



“A Melody Through Time And Space”

“Perfect Inspiration”

“Everlasting Yearning”

“Sail Towards The Unknown”

“Yell Of Hesitation”

“Rule This World”

“You - Partial - Perfection - Daylight”

“Silent Raven”











