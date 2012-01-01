28 дек 2016



Акустика от GEOFF TATE Видео с акустического шоу бывшего вокалиста QUEENSRŸCHE и нынешнего фронтмена OPERATION: MINDCRIME Geoff'a Tate'a. доступно для просмотра ниже.



































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