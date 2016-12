сегодня



Новый состав ROSS THE BOSS Новый состав группы ROSS THE BOSS, основанной бывшим гитаристом MANOWAR и нынешним гитаристом DEATH DEALER Ross "The Boss" Friedman'ом, дебютирует 18 января на Anaheim Expo Center, Anaheim, California. Помимо Friedman'a в команду вошли басист SYMPHONY X Mike LePond, бывший барабанщик MANOWAR Kenny "Rhino" Earl и вокалист LET US PREY Marc Lopes.



В ближайшее время коллектив также объявит даты европейских гастролей на 2017 год.















