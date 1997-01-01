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*Ross the Boss*



29 дек 2016 : 		 Новый состав ROSS THE BOSS

3 май 2016 : 		 ROSS THE BOSS отыграл специальный сет MANOWAR

9 дек 2010 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS попал в аварию

26 окт 2010 : 		 Новая песня ROSS THE BOSS

20 окт 2010 : 		 Семплы с нового альбома ROSS THE BOSS

8 окт 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS

30 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома ROSS THE BOSS

9 июн 2010 : 		 ROSS THE BOSS вспоминает RONNIE JAMES'а DIO

25 авг 2008 : 		 ROSS THE BOSS: видео "Blood Of Knives" в сети

4 окт 2007 : 		 ROSS THE BOSS трудится над сольником

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Новый состав ROSS THE BOSS

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Новый состав группы ROSS THE BOSS, основанной бывшим гитаристом MANOWAR и нынешним гитаристом DEATH DEALER Ross "The Boss" Friedman'ом, дебютирует 18 января на Anaheim Expo Center, Anaheim, California. Помимо Friedman'a в команду вошли басист SYMPHONY X Mike LePond, бывший барабанщик MANOWAR Kenny "Rhino" Earl и вокалист LET US PREY Marc Lopes.

В ближайшее время коллектив также объявит даты европейских гастролей на 2017 год.

ROSS THE BOSS Feat. Ex-MANOWAR Guitarist: New Lineup Announced



rosstheboss2017tourposter




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

artmageddon
29 дек 2016, 18:08		жалко этого вокалиста не оставил из прошлой новости


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