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Новый состав ROSS THE BOSS
Новый состав группы ROSS THE BOSS, основанной бывшим гитаристом MANOWAR и нынешним гитаристом DEATH DEALER Ross "The Boss" Friedman'ом, дебютирует 18 января на Anaheim Expo Center, Anaheim, California. Помимо Friedman'a в команду вошли басист SYMPHONY X Mike LePond, бывший барабанщик MANOWAR Kenny "Rhino" Earl и вокалист LET US PREY Marc Lopes.
В ближайшее время коллектив также объявит даты европейских гастролей на 2017 год.
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