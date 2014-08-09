29 дек 2016



METALLICA в Германии 16 ноября участники METALLICA посетили разные уголки Германии и побывали на радиостанциях в Мюнхене (Rock Antenne), Кёльне (WDR2), Ганновере (Radio 21) и Берлине (Star FM). Каждый устроил онлайн трансляцию и запустил хэштэг #AskMetallica, с которым поклонники через твиттер и Facebook могли присылать свои вопросы — шестиминутное видео, рассказывающее об этом событии, доступно ниже.



















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