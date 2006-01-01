29 дек 2016



VADER готовят сюрпризы Лидер VADER Piotr “Peter” Wiwczarek опубликовал следующее сообщение:



«Vadermaniax! Огромное спасибо за поддержку в 2016! Это был загруженный, безумный и удовлетворяющий год для нас, в котором мы отыграли более 70 концертов, четверть из которых пришлась на фестивале. Мы выпустили новый альбом, "The Empire", который вы также тепло приняли. Однако надвигается новый год и мы готовы к его приходу. Мы уже приготовили для вас массу сюрпризов, так что держите руку на пульсе!»























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