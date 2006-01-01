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*Vader*



29 дек 2016 : 		 VADER готовят сюрпризы

1 ноя 2016 : 		 Новая песня VADER

29 окт 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

14 окт 2016 : 		 Новая песня VADER

2 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VADER

24 авг 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

17 июн 2016 : 		 Выход нового альбома VADER отложен

10 июн 2016 : 		 Новый альбом VADER выйдет в сентябре

7 янв 2015 : 		 VADER: о достижениях в 2014-м и планах на 2015-й год

1 июн 2014 : 		 Новый альбом VADER доступен для прослушивания

16 май 2014 : 		 Новая песня VADER

17 апр 2014 : 		 Видео с текстом от VADER

28 мар 2014 : 		 Тизер нового альбома VADER

21 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VADER

12 мар 2014 : 		 Новый сингл VADER выйдет в апреле

7 мар 2014 : 		 VADER завершили работу над альбомом

30 дек 2013 : 		 VADER: "Не ждите от нового альбома экспериментов"

7 дек 2013 : 		 VADER начали запись

11 май 2013 : 		 Названия новых песен VADER

6 май 2013 : 		 VADER начнут запись в декабре

13 фев 2013 : 		 Видео с выступления VADER

27 янв 2013 : 		 Видео с выступления VADER

11 дек 2012 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER исполнила классику JUDAS PRIEST с VADER

24 авг 2012 : 		 Название нового альбома VADER

6 авг 2011 : 		 Новая песня VADER

23 июл 2011 : 		 Трейлер нового альбома VADER

5 июл 2011 : 		 Новая песня VADER

19 июн 2011 : 		 Трек-лист нового альбома VADER

15 июн 2011 : 		 Обложка нового альбома VADER

15 июн 2011 : 		 VADER представили новую песню

22 мар 2011 : 		 Новый ударник и басист VADER

16 мар 2011 : 		 VADER начали запись

16 фев 2011 : 		 Из VADER ушел басист

14 янв 2011 : 		 Рабочие названия новых песен VADER

11 дек 2010 : 		 Фронтмен VADER получил награду

13 авг 2010 : 		 Фронтмен VADER о новой пластинке

23 июл 2010 : 		 VADER уходят в отпуск

28 июн 2010 : 		 Новый альбом VADER выйдет в 2011 году

9 янв 2010 : 		 Последние новости от VADER

30 сен 2009 : 		 Новое видео VADER

25 авг 2009 : 		 Трейлер нового видео VADER

5 июл 2009 : 		 Новая песня VADER в сети

21 май 2009 : 		 VADER завершили работу над альбомом

17 апр 2009 : 		 Трек-лист нового альбома VADER

14 апр 2009 : 		 VADER подписали контракт с Nuclear Blast Records

10 апр 2009 : 		 VADER: кадры из студии доступны в сети

1 мар 2009 : 		 Новое демо от VADER

28 окт 2008 : 		 VADER: фото нового состава

3 сен 2008 : 		 Бывший басист VADER: "Моя музыкальная карьера еще не окончена"

1 сен 2008 : 		 VADER расстались с барабанщиком и гитаристом

26 авг 2008 : 		 VADER и энергетики

9 июл 2008 : 		 VADER: доступны семплы с альбома "XXV"

16 июн 2008 : 		 VADER расстались с басистом

6 июн 2008 : 		 Трейлер видео VADER "Carnal" в сети

9 ноя 2007 : 		 VADER комментируют смерть барабанщика DECAPITATED

26 сен 2007 : 		 VADER: лимитированное издание EP станет доступно во время тура

5 сен 2007 : 		 VADER : видео "Sword of the Witcher" в сети

2 сен 2007 : 		 Обновление информации о DVD VADER

24 авг 2007 : 		 Детали концертного DVD VADER

25 май 2007 : 		 VADER : концертный DVD выйдет в октябре

23 мар 2007 : 		 VADER начали запись релиза, приуроченного к 25-летию группы

6 дек 2006 : 		 VADER перезапишут 25 лучших песен для юбилейного альбома

24 авг 2006 : 		 VADER сняли видеоклип "Helleluyah (God Is Dead)"

24 июл 2006 : 		 Опубликована новая композиция VADER

6 июл 2006 : 		 VADER: Подробности о новом альбоме

13 апр 2006 : 		 VADER проводят конкурс на новое лого группы

10 апр 2006 : 		 VADER записывают новый альбом

18 ноя 2005 : 		 VADER: опубликована новая композиция

21 авг 2005 : 		 Скончался экс-барабанщик VADER Doc

4 авг 2005 : 		 VADER закончили запись мини-CD

29 июн 2002 : 		 Vader – новый альбом в польских чартах.

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|||| 29 дек 2016

VADER готовят сюрпризы

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Лидер VADER Piotr “Peter” Wiwczarek опубликовал следующее сообщение:

«Vadermaniax! Огромное спасибо за поддержку в 2016! Это был загруженный, безумный и удовлетворяющий год для нас, в котором мы отыграли более 70 концертов, четверть из которых пришлась на фестивале. Мы выпустили новый альбом, "The Empire", который вы также тепло приняли. Однако надвигается новый год и мы готовы к его приходу. Мы уже приготовили для вас массу сюрпризов, так что держите руку на пульсе!»

VADER Gearing Up For 2017 - "We Have Many Surprises For You For The Whole Coming Season"










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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Gnorrid
29 дек 2016, 19:20		Тепло приняли альбом? Что-то я ещё не находил хвалебных отзывов. Более, чем прохладно встретили релиз.

Lichevaro
29 дек 2016, 21:08		это вообще не альбом, а тридцатиминутная срань, которая на полноформат не тянет


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