сегодня



IN THOUSAND LAKES выпустят новый альбом в феврале Испанские мелодик-дэт-металлисты IN THOUSAND LAKES завершили запись своего второго альбома, получившего название "Age Of Decay", и опубликовал видео с текстом на новую песню “True North”. Новый альбом выйдет 20 февраля на Xtreem Music.









+1 -1



просмотров: 34