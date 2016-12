сегодня



JOTNAR подписали контракт с Massacre Records Massacre Records сообщили о подписании контракта с испанской мелодик-дэт-металлической командой JOTNAR. Дебютный альбом коллектива, получивший название "Connected/Condemned", должен выйти 21 апреля по всему миру. Обложку создал британский художник Russ Mills.



Трек-лист:



“Connected/Condemned”

“Remaining Still”

“Missing Shadows”

“Broken Esteem” (feat. Björn “Speed” Strid - Soilwork)

“Suicidal Angel”

“Live Together Die Alone”

“Starved Of Guidance”

“I, The Paradox”

“The Sentence”

“Invisible Trace”

“The Loneliness' Legacy”

“Say It Right” (Nelly Furtado cover)

“Envy World”

“The Portrait” (feat. Jennie Nord - Ultimate Fate, Santi Suarez - Sphinx, Bruno Pardini)















