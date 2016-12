сегодня



Песня X JAPAN претендует на Оскар The Academy Of Motion Picture Arts And Sciences включала песню X JAPAN “La Venus” в список номинантов на премию Оскар в категории "Best Original Song". Этот трек был написан для документального фильма "We Are X" и будет выпущен на Sony Legacy Recordings в виде сингла в начале 2017 года.













