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*Hexx*



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HEXX выпустят новый альбом в следующем году

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Американская группа HEXX подписала контракт на выпуск двух альбомов с немецким лейблом High Roller Records. Коллектив в данный момент работает над 12 новыми песнями вместе с продюсером Bart'ом Gabriel'ом (Crystal Viper, Burning Starr, Mythra), который также продюсировал последний сингл "Tyrants Of Steel".

Новый альбом, получивший название "Wrath Of The Reaper", должен выйти весной/летом 2017 года.

HEXX - Bay Area Metal Legends To Release Wrath Of The Reaper Album In 2017



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Mitolhate
29 дек 2016, 14:15		Бодренько

Polg
29 дек 2016, 16:46		Без Bower'а никакого Hexx нет.


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