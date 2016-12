сегодня



HEXX выпустят новый альбом в следующем году Американская группа HEXX подписала контракт на выпуск двух альбомов с немецким лейблом High Roller Records. Коллектив в данный момент работает над 12 новыми песнями вместе с продюсером Bart'ом Gabriel'ом (Crystal Viper, Burning Starr, Mythra), который также продюсировал последний сингл "Tyrants Of Steel".



Новый альбом, получивший название "Wrath Of The Reaper", должен выйти весной/летом 2017 года.









+0 -2



( 2 ) просмотров: 240