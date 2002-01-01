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*Pearl Jam*



30 дек 2016 : 		 PEARL JAM пожертвовали 70 000 человеку, однажды спасшему Eddie Vedder'a

26 фев 2015 : 		 Выдан ордер на арест бывшего барабанщика PEARL JAM

1 июл 2014 : 		 Вокалист PEARL JAM выпил вина из обуви поклонницы

1 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома PEARL JAM

21 сен 2013 : 		 Новое видео PEARL JAM

24 авг 2013 : 		 Новое видео PEARL JAM

17 июл 2013 : 		 PEARL JAM исполнили новую песню

12 июл 2013 : 		 Новый альбом PEARL JAM выйдет в октябре

4 май 2013 : 		 Новый альбом PEARL JAM почти говтов

3 июн 2011 : 		 Работа над новым альбомом PEARL JAM идёт быстрее, чем ожидалось

29 апр 2011 : 		 Тизер документального фильма о PEARL JAM

23 мар 2011 : 		 Eddie Vedder из PEARL JAM выпустит сольный альбом и концертный DVD

20 мар 2011 : 		 PEARL JAM работают над новым альбомом

26 авг 2010 : 		 PEARL JAM отпразднуют 20-летие на благотворительном концерте

18 июл 2010 : 		 Новое видео PEARL JAM

23 июл 2009 : 		 Новый сингл PEARL JAM в сети

19 май 2009 : 		 Басист PEARL JAM ранен во время ограбления

7 май 2008 : 		 PEARL JAM начали записывать новый альбом

7 мар 2006 : 		 Новый сингл PEARL JAM доступен в Cети

12 сен 2002 : 		 Новые релизы PEARL JAM

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|||| 30 дек 2016

PEARL JAM пожертвовали 70 000 человеку, однажды спасшему Eddie Vedder'a

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PEARL JAM пожертвовали 70 000 долларов на оплату счетов человеку, 15 лет назад спасшему Eddie Vedder'a после крушения лодки. 15 лет назад Vedder с пятью друзьями вышли в море, где сильным порывом ветра лодка была опрокинута, а Vedder и две подруги оказались на мели. После двух часов криков о помощи, их услышали Ashley Baxter и её отец Keith. Baxter'ы нашли Vedder'a и женщин, подняли их на борт, а затем смогли спасти остальных в перевернувшейся лодке. Все эти события сподвигли Vedder'a написать песню "Future Days".

Недавно Keith Baxter пережила собственное крушение, практически потеряла ногу и получила заражение костей. Совершенно случайно её дочь столкнулась с одной из спасенных тогда женщин, Kacky Ovrom Chamberlain, которая помогла создать страницу GoFundMe и собрать с помощью нее 70 000 долларов на оплату медицинских счетов.

Chamberlain связалась с Vedder'ом, который вместе с остальными участниками PEARL JAM пожертвовал еще 70 000 долларов, доведя общую сумму до 140 000.

На этой неделе Vedder уже попадал в заголовки новостей, отправив испытывающей затруднения матери 10 000 долларов, чтобы она могла купить подарки на Рождество для своих шести детей.

PEARL JAM Gives $70,000 To Man Who Once Rescued EDDIE VEDDER



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Thrashcrow
30 дек 2016, 16:32		"После двух часов криков о помощи, их услышали Ashley Baxter и её отец Keith."

То есть Keith мужчина...

"Недавно Keith Baxter пережила собственное крушение, практически потеряла ногу и получила заражение костей. "

А тут Keith женщина...

А группе респект!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


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