30 дек 2016



PEARL JAM пожертвовали 70 000 человеку, однажды спасшему Eddie Vedder'a PEARL JAM пожертвовали 70 000 долларов на оплату счетов человеку, 15 лет назад спасшему Eddie Vedder'a после крушения лодки. 15 лет назад Vedder с пятью друзьями вышли в море, где сильным порывом ветра лодка была опрокинута, а Vedder и две подруги оказались на мели. После двух часов криков о помощи, их услышали Ashley Baxter и её отец Keith. Baxter'ы нашли Vedder'a и женщин, подняли их на борт, а затем смогли спасти остальных в перевернувшейся лодке. Все эти события сподвигли Vedder'a написать песню "Future Days".



Недавно Keith Baxter пережила собственное крушение, практически потеряла ногу и получила заражение костей. Совершенно случайно её дочь столкнулась с одной из спасенных тогда женщин, Kacky Ovrom Chamberlain, которая помогла создать страницу GoFundMe и собрать с помощью нее 70 000 долларов на оплату медицинских счетов.



Chamberlain связалась с Vedder'ом, который вместе с остальными участниками PEARL JAM пожертвовал еще 70 000 долларов, доведя общую сумму до 140 000.



На этой неделе Vedder уже попадал в заголовки новостей, отправив испытывающей затруднения матери 10 000 долларов, чтобы она могла купить подарки на Рождество для своих шести детей.









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