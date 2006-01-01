Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE TOP 2016 : Итоги года [124]
*Dave Mustaine: «MEGADETH состоит из нескольких звёзд и живой легенды» [97]
*Новое видео KREATOR [37]
*IMMORTAL начнут запись в январе [33]
*Вокалист LINKIN PARK уверен, что группа попадёт в Зал славы рок-н-ролл... [32]
[= ||| все новости группы



*Quiet Riot*



30 дек 2016 : 		 Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT

6 окт 2016 : 		 QUIET RIOT нашли нового вокалиста

4 май 2016 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

16 апр 2016 : 		 Музыканты QUIET RIOT, ANTHRAX и SURVIVOR исполняют песню HUGHES/THRALL

14 апр 2015 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Нынешний состав группы — наиболее крепкий в нашей истории»

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

14 янв 2015 : 		 Документальный фильм о QUIET RIOT покажут в январе

30 июл 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

26 июн 2014 : 		 Новый альбом QUIET RIOT выйдет в июне

17 июн 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

22 май 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

14 май 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

22 янв 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 янв 2014 : 		 QUIET RIOT отыграли первое шоу с JIZZY PEARL

4 дек 2013 : 		 Вокал для нового альбома QUIET RIOT готов

23 ноя 2013 : 		 Вокалист LOVE/HATE в QUIET RIOT

27 сен 2013 : 		 Акустика от QUIET RIOT

23 окт 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

21 сен 2012 : 		 Качественное видео с выступления QUIET RIOT

26 июл 2012 : 		 EPK от QUIET RIOT

16 май 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

3 май 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

6 апр 2012 : 		 QUIET RIOT: видео с первого концерта с новым вокалистом

15 мар 2012 : 		 Новый вокалист QUIET RIOT

23 фев 2012 : 		 QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео

12 фев 2012 : 		 Концертный релиз QUIET RIOT выйдет в марте

8 фев 2012 : 		 QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео

5 фев 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

13 янв 2012 : 		 QUIET RIOT расстались с вокалистом

18 авг 2011 : 		 Трейлер фильма о QUIET RIOT

4 фев 2011 : 		 Новый вокалист QUIET RIOT «Я здесь не для того, чтобы заменить Kevin’а DuBrow’а»

1 фев 2011 : 		 RUDY SARZO о реюнионе QUIET RIOT

3 дек 2010 : 		 QUIET RIOT впервые выступили в новом составе

8 июн 2010 : 		 Компиляция QUIET RIOT из серии "Setlist"

11 дек 2007 : 		 Вокалист QUIET RIOT скончался от передозировки

28 ноя 2007 : 		 Вокалист QUIET RIOT Kevin Dubrow скончался в возрасте 52-х лет

29 авг 2006 : 		 Сэмплы и трек-лист нового альбома QUIET RIOT

20 июн 2006 : 		 К QUIET RIOT снова присоединился гитарист Alex Grossi

8 дек 2005 : 		 QUIET RIOT: последние штрихи к новому альбому

| - |
|||| 30 дек 2016

Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT

*
zoom
*
* *
Финалист конкурса "American Idol" James Durbin и гитарист QUIET RIOT Alex Grossi объявили о сотрудничестве и записи ЕР "Maps To The Hollywood Scars", релиз которого намечен на февраль на New Ocean Media.

'American Idol' Finalist JAMES DURBIN Collaborates With QUIET RIOT Guitarist ALEX GROSSI



mapstothehollywoodscarslogo




Like!+0Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 1 )

АнтонГолубев
30 дек 2016, 21:03		О. Гитара как у меня (Epiphone SG Special).
Живу с мечтой когда-нибудь продать её и купить какой-нибудь Шектер.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 461

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Epica Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2016 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом