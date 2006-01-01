Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT
Финалист конкурса "American Idol" James Durbin и гитарист QUIET RIOT Alex Grossi объявили о сотрудничестве и записи ЕР "Maps To The Hollywood Scars", релиз которого намечен на февраль на New Ocean Media.
АнтонГолубев
Живу с мечтой когда-нибудь продать её и купить какой-нибудь Шектер.
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