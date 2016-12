30 дек 2016



Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT Финалист конкурса "American Idol" James Durbin и гитарист QUIET RIOT Alex Grossi объявили о сотрудничестве и записи ЕР "Maps To The Hollywood Scars", релиз которого намечен на февраль на New Ocean Media.















