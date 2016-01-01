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3 янв 2017
HEXENKLAD завершили работу над альбомом
Бывший вокалист ECLIPSE ETERNAL Voldamares, основавший новый проект HEXENKLAD, сообщил, что группа в настоящий момент занята сведением/мастерингом нового альбома "Spirit Of The Stone", выход которого предварительно намечен на начало этого года. |
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