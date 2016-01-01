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*Hexenklad*



3 янв 2017 : 		 HEXENKLAD завершили работу над альбомом

5 дек 2016 : 		 Музыканты ECLIPSE ETERNAL, BATTLESOUL And PAGAN RITUAL в HEXENKLAD

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|||| 3 янв 2017

HEXENKLAD завершили работу над альбомом

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Бывший вокалист ECLIPSE ETERNAL Voldamares, основавший новый проект HEXENKLAD, сообщил, что группа в настоящий момент занята сведением/мастерингом нового альбома "Spirit Of The Stone", выход которого предварительно намечен на начало этого года.

Canada's HEXENKLAD To Release Debut Album In Early 2017 - "We Are Currently In The Midst Of Forming A Live Line-Up"



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