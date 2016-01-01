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*Elm Street*



2 янв 2017 : 		 Новое видео ELM STREET

17 май 2016 : 		 Трек-лист нового альбома ELM STREET

26 фев 2016 : 		 Обложка нового альбома ELM STREET

18 янв 2016 : 		 ELM STREET на Massacre Records

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|||| 2 янв 2017

Новое видео ELM STREET

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"Face The Reaper", новое видео группы ELM STREET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Knock 'Em Out...With A Metal Fist".

ELM STREET Release "Face The Reaper" Video




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