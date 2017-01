все новости группы







3 янв 2017



KATHAROS на Sliptrick Records Шведская симфоник блэк/дэт металл группа KATHAROS заключила соглашение с Sliptrick Records, где первого марта состоится релиз дебютного альбома "Exuvian Heraldry":



“Abadonnas Intåg”

“Thy Fortress Of Regrets”

“Svaneti”

“De Cinere”

“Schaktet”

“Damnatio Memoriae”

“Awakening Of The Converted”









