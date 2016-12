30 дек 2016



Новое видео KILLIN’ KIND “The Raven”, новое видео KILLIN’ KIND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Dying Earth":



“New Killing Breed”

“The Raven”

“Apep (99942)”

“King Of Terror (Apophis Pt. 1)”

“The Journey (Apophis Pt. 2)”

“The Legacy (Apophis Pt. 3)”

“Raijin” (featuring Dave Linsk)

“Fujin”

“Standing In The Shadows”

“Dying Earth”

“Moonlight Shadow”











+0 -3



просмотров: 299