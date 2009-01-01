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*Tomorrow's Outlook*



30 дек 2016 : 		 Оформление нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK

12 дек 2016 : 		 TOMORROW'S OUTLOOK записали с участниками АРИИ кавер-версию BRUCE'a DICKINSON'a

12 июн 2016 : 		 ROY Z проведет мастеринг альбома TOMORROW'S OUTLOOK

30 янв 2015 : 		 Семплы новых песен TOMORROW'S OUTLOOK

12 май 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK

11 окт 2013 : 		 Семпл нового трека TOMORROW'S OUTLOOK

3 окт 2013 : 		 Вокалист LETHAL на новом альбоме TOMORROW'S OUTLOOK

23 июл 2013 : 		 TOMORROW'S OUTLOOK объявили имена вокалистов

17 июн 2013 : 		 Тизер нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK

12 июн 2013 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR на новом альбоме TOMORROW'S OUTLOOK

11 мар 2013 : 		 Семпл новой песни TOMORROW'S OUTLOOK

14 фев 2013 : 		 Фронтмен PRIMAL FEAR на новом альбоме TOMORROW'S OUTLOOK

13 сен 2011 : 		 TOMORROW'S OUTLOOK на BATTLEGOD PRODUCTIONS

23 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK

31 дек 2010 : 		 TOMORROW'S OUTLOOK завершили работу над альбомом

30 сен 2010 : 		 Новый альбом TOMORROW'S OUTLOOK пройдёт мастеринг в октябре

20 июл 2010 : 		 Новый тизер TOMORROW'S OUTLOOK

5 июл 2010 : 		 Фрагменты новой песни TOMORROW'S OUTLOOK

5 окт 2009 : 		 Семпл новой песни TOMORROW'S OUTLOOK с Michael'ем Kiske

14 сен 2009 : 		 Michael Kiske записал песню вместе с TOMORROW'S OUTLOOK

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Оформление нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK

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TOMORROW'S OUTLOOK опубликовали иллюстрацию к новому концептуальному альбому "A Voice Unheard", рассказывающему о событиях на севере Норвегии в 1748-1750 годах.

TOMORROW'S OUTLOOK Reveal Cover Illustration For Upcoming Concept Album






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