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Tomorrow's Outlook
30 дек 2016
:
Оформление нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK
12 дек 2016
:
TOMORROW'S OUTLOOK записали с участниками АРИИ кавер-версию BRUCE'a DICKINSON'a
12 июн 2016
:
ROY Z проведет мастеринг альбома TOMORROW'S OUTLOOK
30 янв 2015
:
Семплы новых песен TOMORROW'S OUTLOOK
12 май 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK
11 окт 2013
:
Семпл нового трека TOMORROW'S OUTLOOK
3 окт 2013
:
Вокалист LETHAL на новом альбоме TOMORROW'S OUTLOOK
23 июл 2013
:
TOMORROW'S OUTLOOK объявили имена вокалистов
17 июн 2013
:
Тизер нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK
12 июн 2013
:
Вокалист PRIMAL FEAR на новом альбоме TOMORROW'S OUTLOOK
11 мар 2013
:
Семпл новой песни TOMORROW'S OUTLOOK
14 фев 2013
:
Фронтмен PRIMAL FEAR на новом альбоме TOMORROW'S OUTLOOK
13 сен 2011
:
TOMORROW'S OUTLOOK на BATTLEGOD PRODUCTIONS
23 янв 2011
:
Трек-лист нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK
31 дек 2010
:
TOMORROW'S OUTLOOK завершили работу над альбомом
30 сен 2010
:
Новый альбом TOMORROW'S OUTLOOK пройдёт мастеринг в октябре
20 июл 2010
:
Новый тизер TOMORROW'S OUTLOOK
5 июл 2010
:
Фрагменты новой песни TOMORROW'S OUTLOOK
5 окт 2009
:
Семпл новой песни TOMORROW'S OUTLOOK с Michael'ем Kiske
14 сен 2009
:
Michael Kiske записал песню вместе с TOMORROW'S OUTLOOK
30 дек 2016
Оформление нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK
TOMORROW'S OUTLOOK опубликовали иллюстрацию к новому концептуальному альбому "A Voice Unheard", рассказывающему о событиях на севере Норвегии в 1748-1750 годах.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).