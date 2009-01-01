30 дек 2016



Оформление нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK TOMORROW'S OUTLOOK опубликовали иллюстрацию к новому концептуальному альбому "A Voice Unheard", рассказывающему о событиях на севере Норвегии в 1748-1750 годах.















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