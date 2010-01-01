Фраза, имя группы
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все новости группы
Milking the Goatmachine
30 дек 2016
:
Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE
22 июн 2015
:
Новое видео MILKING THE GOATMACHINE
6 июн 2015
:
Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE
29 май 2015
:
Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE
22 май 2015
:
Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE
6 апр 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома MILKING THE GOATMACHINE
20 янв 2014
:
Обложка нового альбома MILKING THE GOATMACHINE
30 мар 2013
:
Новое видео MILKING THE GOATMACHINE
15 фев 2013
:
Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE
13 янв 2013
:
Выход нового альбома MILKING THE GOATMACHINE отложен
24 дек 2012
:
Кавер-версия MOTÖRHEAD от MILKING THE GOATMACHINE
24 ноя 2011
:
Два новых видео MILKING THE GOATMACHINE
12 сен 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома MILKING THE GOATMACHINE
6 ноя 2010
:
Новое видео MILKING THE GOATMACHINE
16 окт 2010
:
Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE
24 сен 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома MILKING THE GOATMACHINE
13 авг 2010
:
MILKING THE GOATMACHINE на NOISEART RECORDS
30 дек 2016
Трейлер нового альбома
MILKING THE GOATMACHINE
MILKING THE GOATMACHINE опубликовали трейлер к новому альбому "Milking In Blasphemy", выход которого запланирован на 31 марта на NoiseArt Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).