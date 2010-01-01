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*Milking the Goatmachine*



30 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE

22 июн 2015 : 		 Новое видео MILKING THE GOATMACHINE

6 июн 2015 : 		 Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE

29 май 2015 : 		 Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE

22 май 2015 : 		 Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE

6 апр 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MILKING THE GOATMACHINE

20 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома MILKING THE GOATMACHINE

30 мар 2013 : 		 Новое видео MILKING THE GOATMACHINE

15 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE

13 янв 2013 : 		 Выход нового альбома MILKING THE GOATMACHINE отложен

24 дек 2012 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от MILKING THE GOATMACHINE

24 ноя 2011 : 		 Два новых видео MILKING THE GOATMACHINE

12 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MILKING THE GOATMACHINE

6 ноя 2010 : 		 Новое видео MILKING THE GOATMACHINE

16 окт 2010 : 		 Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE

24 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MILKING THE GOATMACHINE

13 авг 2010 : 		 MILKING THE GOATMACHINE на NOISEART RECORDS

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|||| 30 дек 2016

Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE

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MILKING THE GOATMACHINE опубликовали трейлер к новому альбому "Milking In Blasphemy", выход которого запланирован на 31 марта на NoiseArt Records.

MILKING THE GOATMACHINE Release Second Video Trailer For Upcoming Milking In Blasphemy Album





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