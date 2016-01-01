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*Last Union*



30 дек 2016 : 		 Вокалист DREAM THEATER в новом альбоме LAST UNION

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Вокалист DREAM THEATER в новом альбоме LAST UNION

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Итальянская группа LAST UNION выпустила новый альбом "Most Beautiful Day", в записи четырех треков которого принимал участие вокалист DREAM THEATER JAMES LABRIE. LAST UNION также стал возвращением к активной деятельности бывшего барабанщика HELLOWEEN Uli Kusch'a:

"Most Beautiful Day"
"President Evil" (feat. James LaBrie)
"Hardest Way"
"Purple Angels"
"The Best of Magic"
"Taken" (feat. James LaBrie)
"18 Euphoria"
"A Place in Heaven" (feat. James LaBrie)
"Ghostwriter"
"Limousine"
"Back in the Shadow"
"Taken (feat. James LaBrie)

LAST UNION - New Album Featuring DREAM THEATER Vocalist JAMES LABRIE On Four Songs Available





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Snower
31 дек 2016, 00:11		Интересно!


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