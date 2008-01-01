31 дек 2016



GENE SIMMONS: « KISS никогда не приглашали на инаугурацию Трампа» GENE SIMMONS в недавнем интервью "Fox & Friends" сказал, что KISS никогда не приглашали на инаугурацию Дональда Трампа:



«Насколько мне известно, мне никто не звонил с таким предложением. Я знаю Дональда Трампа, я хорошо знаком с избранным президентом, но мне никто не звонил с таким предложением».















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