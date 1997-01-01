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*Skillet*



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20 май 2016 : 		 Новый альбом SKILLET выйдет в августе

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21 июн 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SKILLET

9 июн 2013 : 		 Новое видео SKILLET

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SKILLET стали первыми

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SKILLET впервые в своей истории попали на первое место чартов Billboard Hot Christian Songs с синглом "Feel Invincible" из последнего альбома "Unleashed". Рок-композиции крайне редко попадают на первое место в этом чарте, а дополнительную уникальность случившемуся придает тот факт, что перед тем как попасть на первую строчку, песня находилась в чартах 31 неделю.

"Feel Invincible" стала 25 песней в истории команды, которая попала в эти чарты. Ранее самым успешным для SKILLET был хит 2007 года "Rebirthing".

SKILLET Lands First Number One Song Of Band's Career On Christian Chart





skilletunleashedcd




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