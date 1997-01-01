31 дек 2016



SKILLET стали первыми SKILLET впервые в своей истории попали на первое место чартов Billboard Hot Christian Songs с синглом "Feel Invincible" из последнего альбома "Unleashed". Рок-композиции крайне редко попадают на первое место в этом чарте, а дополнительную уникальность случившемуся придает тот факт, что перед тем как попасть на первую строчку, песня находилась в чартах 31 неделю.



"Feel Invincible" стала 25 песней в истории команды, которая попала в эти чарты. Ранее самым успешным для SKILLET был хит 2007 года "Rebirthing".



















+1 -2



просмотров: 394

