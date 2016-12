31 дек 2016



Кавер-версия JOAN JETT & THE BLACKHEARTS от HALESTORM "I Hate Myself For Loving You", кавер-версия хита JOAN JETT & THE BLACKHEARTS от HALESTORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "ReAniMate 3.0: The CoVeRs eP", выход которого намечен на шестое января.



















+0 -3



просмотров: 590