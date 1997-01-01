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|||| 3 янв 2017

C Новым Годом!

Дорогие друзья! Мы поздравляем всех с Новым Годом! Пусть прошлый год запомнился всем разными моментами, для кого-то он был хорошим, для кого-то не очень. Пусть в новом году вас ожидают только радостные новости! К сожалению, прошлый год запомнился уходом многих замечательных людей, поэтому цените то, что имеете и получайте радость от каждого момента жизни, а мы вам в этом постараемся помочь. Счастья вам и вашим близким!

Не забывайте, что голосование за лучшие альбомы и концерты ещё продолжается, и вы можете до 15-го января успеть проголосовать за своих любимцев. А пока наш коллектив составил свои итоги года, с которыми вы уже можете ознакомиться по этому адресу.

Спасибо, что остаётесь с нами. Мы надеемся, что в наступающем году ряды читателей Darkside.ru пополнятся новыми почитателями интересной и нестандартной музыки. С Новым годом!



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sting
1 янв 2017, 13:44		А почему новость значится 3 января? Я даже судорожно полез проверять календари - как так-то, куда 2 дня делось!? оО ВОт что значит робкое утро 1-го числа, никому нет веры... )


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