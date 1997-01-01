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3 янв 2017



C Новым Годом!



Не забывайте, что



Спасибо, что остаётесь с нами. Мы надеемся, что в наступающем году ряды читателей Darkside.ru пополнятся новыми почитателями интересной и нестандартной музыки. С Новым годом! Дорогие друзья! Мы поздравляем всех с Новым Годом! Пусть прошлый год запомнился всем разными моментами, для кого-то он был хорошим, для кого-то не очень. Пусть в новом году вас ожидают только радостные новости! К сожалению, прошлый год запомнился уходом многих замечательных людей, поэтому цените то, что имеете и получайте радость от каждого момента жизни, а мы вам в этом постараемся помочь. Счастья вам и вашим близким!Не забывайте, что голосование за лучшие альбомы и концерты ещё продолжается, и вы можете до 15-го января успеть проголосовать за своих любимцев. А пока наш коллектив составил свои итоги года, с которыми вы уже можете ознакомиться по этому адресу Спасибо, что остаётесь с нами. Мы надеемся, что в наступающем году ряды читателей Darkside.ru пополнятся новыми почитателями интересной и нестандартной музыки. С Новым годом!





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