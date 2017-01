сегодня



Музыканты AT THE GATES в THE LURKING FEAR Участники AT THE GATES Tomas Lindberg (vocals) и Adrian Erlandsson (drums) вместе с Jonas'ом Stålhammar'ом (guitar; THE CROWN), Fredrik'ом Wallenberg'ом (guitar; SKITSYSTEM) и Andreas'ом Axelsson'ом (bass; DISFEAR, TORMENTED, EDGE OF SANITY) основали новую команду THE LURKING FEAR.















+0 -0



просмотров: 155