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*The Lurking Fear*



4 янв 2017 : 		 Музыканты AT THE GATES в THE LURKING FEAR

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Музыканты AT THE GATES в THE LURKING FEAR

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Участники AT THE GATES Tomas Lindberg (vocals) и Adrian Erlandsson (drums) вместе с Jonas'ом Stålhammar'ом (guitar; THE CROWN), Fredrik'ом Wallenberg'ом (guitar; SKITSYSTEM) и Andreas'ом Axelsson'ом (bass; DISFEAR, TORMENTED, EDGE OF SANITY) основали новую команду THE LURKING FEAR.

AT THE GATES Members Launch THE LURKING FEAR



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