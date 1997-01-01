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*Electric Guitars*



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Новое видео ELECTRIC GUITARS

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"Headless Chicken”, новое видео группы ELECTRIC GUITARS, в съемках которого принимал участие вокалист D-A-D Jesper Binzer, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rock'n'Roll Radio", выходящего десятого февраля на виниле, CD и в цифровом виде:

“Rock’n’Roll Radio”
“False Flag Operation”
“Headless Chicken”
“Swagman”
“Splinter”
“Bambi On Ice”
“Lucy Glow”
“Homewrecking Woman”
“Stay Under The Radar”
“Back To You”  

ELECTRIC GUITARS - Official Video For "Headless Chicken" Featuring D-A-D Members JACOB BINZER And JESPER BINZER Released




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