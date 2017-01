сегодня



Новое видео ELECTRIC GUITARS "Headless Chicken”, новое видео группы ELECTRIC GUITARS, в съемках которого принимал участие вокалист D-A-D Jesper Binzer, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rock'n'Roll Radio", выходящего десятого февраля на виниле, CD и в цифровом виде:



“Rock’n’Roll Radio”

“False Flag Operation”

“Headless Chicken”

“Swagman”

“Splinter”

“Bambi On Ice”

“Lucy Glow”

“Homewrecking Woman”

“Stay Under The Radar”

“Back To You”











