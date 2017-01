сегодня



TAU CROSS завершили работу над альбомом Группа TAU CROSS, в состав которой входят вокалист/басист AMEBIX Rob "The Baron" Miller, барабанщик VOIVOD Michel "Away" Langevin, гитарист MISERY Jon Misery и гитарист WAR//PLAGUE Andy Lefton, завершила работу над альбомом, предварительно получившим название "A Pillar Of Fire" и запланированном к выходу летом на Relapse.







