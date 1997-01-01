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В NECROPHOBIC вернулись гитаристы NECROPHOBIC объявили о том, что в состав команды вернулись Sebastian Ramstedt и Johan Bergebäck, заменившие Fredrik'a Folkare'a.



Joakim Sterner: «Последние несколько лет Fredrik один играл те партии, которые были созданы для двух гитаристов. Он отличный музыкант, но не может полностью заменить двух человек, что крайне важно для нашего звучания, в особенности на концертах. Музыка была создана для двух гитаристов, так было и так остается. Позднее я осознал и тот факт, что мы с ним слишком по разному смотрим на музыку. И наши взгляды и наши корни серьезно отличаются. Именно поэтому мы приняли решение, что и для нас самих и для группы будет лучше, если каждый пойдет своей дорогой.



Не так давно я вновь начал контактировать с Sebastian'ом и Johan'ом, которые в итоге вернулись в состав команды. Seb был с нами пятнадцать лет, Johan — десять и я очень рад тому, что они вернулись и с оптимизмом смотрю на то, чего мы сможем достичь все вместе и в плане концертных выступлений и в плане сочинения нового материала».







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