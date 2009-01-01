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*Suicide Silence*



4 янв 2017 : 		 Тизер нового альбома SUICIDE SILENCE

28 дек 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUICIDE SILENCE

13 дек 2016 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE о работе с продюсером

3 окт 2016 : 		 SUICIDE SILENCE исполнили новую песню

28 сен 2016 : 		 Новый альбом SUICIDE SILENCE выйдет зимой

4 мар 2016 : 		 SUICIDE SILENCE нашли продюсера

23 фев 2016 : 		 Песню SUICIDE SILENCE исполнили на конкурсе

24 окт 2015 : 		 Концертное видео SUICIDE SILENCE

22 окт 2015 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

7 окт 2015 : 		 Цифровой ЕР SUICIDE SILENCE выйдет в октябре

25 авг 2015 : 		 Фронтмен SUICIDE SILENCE: "Музыканты, думающие о деньгах - идиоты!"

12 мар 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления SUICIDE SILENCE

14 ноя 2014 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

14 окт 2014 : 		 В автобусе с SUICIDE SILENCE

11 авг 2014 : 		 Вокалист HATEBREED присоединился на сцене к SUICIDE SILENCE

8 июл 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления SUICIDE SILENCE

7 июл 2014 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE отвечает на вопросы

2 июл 2014 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

12 июн 2014 : 		 Видео с текстом от SUICIDE SILENCE

8 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUICIDE SILENCE

4 июн 2014 : 		 Семплы новых песен SUICIDE SILENCE

7 май 2014 : 		 Видео с текстом от SUICIDE SILENCE

30 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUICIDE SILENCE

25 апр 2014 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к SUICIDE SILENCE

23 апр 2014 : 		 Новый альбом SUICIDE SILENCE выйдет в июле

6 апр 2014 : 		 SUICIDE SILENCE в Китае

25 фев 2014 : 		 Новый состав SUICIDE SILENCE выступил на сцене

24 фев 2014 : 		 В новый альбом SUICIDE SILENCE войдут последние тексты Митча

12 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD SUICIDE SILENCE

15 янв 2014 : 		 Фрагмент нового DVD SUICIDE SILENCE

27 дек 2013 : 		 Документальный фильм о вокалисте SUICIDE SILENCE

23 дек 2013 : 		 Трейлер нового DVD SUICIDE SILENCE

17 дек 2013 : 		 SUICIDE SILENCE выпустят концертный релиз

31 окт 2013 : 		 SUICIDE SILENCE начнут запись на следующей неделе

25 окт 2013 : 		 Вокалист ALL SHALL PERISH о приходе в SUICIDE SILENCE

5 окт 2013 : 		 SUICIDE SILENCE нашли вокалиста

3 окт 2013 : 		 Угадай вокалиста SUICIDE SILENCE

27 фев 2013 : 		 Вдова фронтмена SUICIDE SILENCE: "Он был классный...".

26 дек 2012 : 		 Последнее интервью вокалиста SUICIDE SILENCE

22 дек 2012 : 		 RANDY BLYTHE, ROBB FLYNN, MAX CAVALERA приняли примут участие в специальном концерте памяти вокалиста SUICIDE SILENCE

19 дек 2012 : 		 Вокалисты WINDS OF PLAGUE, IMPENDING DOOM примут участие в специальном концерте памяти вокалиста SUICIDE SILENCE

17 дек 2012 : 		 Вокалисты WHITECHAPEL, OF MICE & MEN, Ex-SUFFOKATE примут участие в специальном концерте памяти вокалиста SUICIDE SILENCE

9 дек 2012 : 		 Вокалисты HELLYEAH, AS I LAY DYING, ALL SHALL PERISH примут участие в специальном концерте памяти вокалиста SUICIDE SILENCE

27 ноя 2012 : 		 Участники ASKING ALEXANDRIA, PIERCE THE VEIL вспоминают вокалиста SUICIDE SILENCE

27 ноя 2012 : 		 SUICIDE SILENCE отыграют концерт для сбора средств в фонд вокалиста

9 ноя 2012 : 		 Похороны вокалиста SUICIDE SILENCE

8 ноя 2012 : 		 Благотворительный фонд в честь вокалиста SUICIDE SILENCE

7 ноя 2012 : 		 Фронтмен AS I LAY DYING о вокалисте SUICIDE SILENCE

6 ноя 2012 : 		 SUICIDE SILENCE предупреждают о поддельных футболках

3 ноя 2012 : 		 Семья, друзья и поклонники почтили память вокалиста SUICIDE SILENCE

2 ноя 2012 : 		 Поминальная служба по вокалисту SUICIDE SILENCE

2 ноя 2012 : 		 Участники DISTURBED, FIVE FINGER DEATH PUNCH, HATEBREED о смерти вокалиста SUICIDE SILENCE

2 ноя 2012 : 		 SUICIDE SILENCE о смерти Митча Лакера

2 ноя 2012 : 		 Лейбл о смерти вокалиста SUICIDE SILENCE

2 ноя 2012 : 		 Разбился вокалист SUICIDE SILENCE

11 сен 2012 : 		 SUICIDE SILENCE на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

3 сен 2012 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE попал в больницу

2 июл 2012 : 		 'Wall Of Death" от SUICIDE SILENCE

12 апр 2012 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

27 окт 2011 : 		 Видео с выступления SUICIDE SILENCE

12 июл 2011 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

9 июл 2011 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE с вокалистом KORN

22 июн 2011 : 		 Видео с выступления SUICIDE SILENCE

21 июн 2011 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

7 июн 2011 : 		 Участники KORN, SUFFOCATION на новом альбоме SUICIDE SILENCE

30 май 2011 : 		 Официальное "lyric video" SUICIDE SILENCE

23 май 2011 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

18 май 2011 : 		 Обложка нового альбома SUICIDE SILENCE

23 апр 2011 : 		 Фронтмен SUICIDE SILENCE о новом альбоме

8 апр 2011 : 		 Название нового альбома SUICIDE SILENCE

19 янв 2011 : 		 SUICIDE SILENCE готовятся к студии

26 окт 2010 : 		 SUICIDE SILENCE снимут шоу на DVD

24 сен 2010 : 		 "Tour Edition" от SUICIDE SILENCE

20 сен 2010 : 		 Новый сингл от SUICIDE SILENCE

3 июл 2010 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

14 апр 2010 : 		 Новый сингл SUICIDE SILENCE

7 ноя 2009 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

16 июл 2009 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

29 июн 2009 : 		 SUICIDE SILENCE: новый альбом на Myspace

22 июн 2009 : 		 Онлайн-игра от SUICIDE SILENCE

8 июн 2009 : 		 SUICIDE SILENCE опубликовали информацию о лимитированных изданиях

26 май 2009 : 		 Обложка нового альбома SUICIDE SILENCE

18 май 2009 : 		 Трек-лист нового альбома SUICIDE SILENCE

22 апр 2009 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

16 апр 2008 : 		 SUICIDE SILENCE завершили тур в поддержку NILE

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Тизер нового альбома SUICIDE SILENCE

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SUICIDE SILENCE опубликовали трейлер к новому альбому "Suicide Silence", выход которого намечен на 24 февраля на Nuclear Blast Entertainment.

SUICIDE SILENCE Teases New Album

suicidesilencecover2017cd




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