Синглы CRUCIFIED BARBARA вышли на виниле GMR Music тиражом в 300 копий на виниле выпустили первые четыре сингла CRUCIFIED BARBARA:



#1 - "Losing The Game" / "Killed By Death"

#2 - "Rock 'N' Roll Bachelor" / "Shout It Out Loud"

#3 - "Play Me Hard" / "My Heart Is Black" (acoustic version)

#4 - "Jennyfer" / "Fire"











