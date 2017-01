все новости группы







4 янв 2017 : Новое видео DARK PHANTOM



Новое видео DARK PHANTOM “Nation Of Dogs", новое видео иракской дэт металл группы DARK PHANTOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Nation Of Dogs", выходящего на DeFox Records и Invincible Records:



“Dark Ages”

“New Gospel”

“Nation Of Dogs”

“Judgment Call”

“Unholy Alliance”

“O! Holocaust”

“Atomosphere”

“Confess”

“On The Brink Of Terror”

