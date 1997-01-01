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*Dark Phantom*



4 янв 2017 : 		 Новое видео DARK PHANTOM

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Новое видео DARK PHANTOM

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“Nation Of Dogs", новое видео иракской дэт металл группы DARK PHANTOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Nation Of Dogs", выходящего на DeFox Records и Invincible Records:

“Dark Ages”
“New Gospel”
“Nation Of Dogs”
“Judgment Call”
“Unholy Alliance”
“O! Holocaust”
“Atomosphere”
“Confess”
“On The Brink Of Terror”
“State Of War”

IraqвЂ™s DARK PHANTOM Release Nation Of Dogs Debut




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