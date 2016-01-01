Новое видео DAN REED NETWORK

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DAN REED NETWORK
“Champion”, новое видео группы DAN REED NETWORK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fight Another Day".
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Randolph Scott
4 янв 2017, 21:55
Очень нравится песня и клип тоже хороший, вообще очень хороший реюньон, ведь предыдущий альбом вышел аж в 1991 году!
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Randolph Scott
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).