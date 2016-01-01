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Новое видео DAN REED NETWORK

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“Champion”, новое видео группы DAN REED NETWORK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fight Another Day".

DAN REED NETWORK Premiers вЂњChampionвЂќ Music Video






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Randolph Scott
4 янв 2017, 21:55		Очень нравится песня и клип тоже хороший, вообще очень хороший реюньон, ведь предыдущий альбом вышел аж в 1991 году!


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