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Варианты изданий нового альбома DEEP PURPLE Седьмого апреля на earMUSIC состоится релиз нового альбома DEEP PURPLE, "inFinite", который будет доступен в следующих вариантах:



CD



CD + DVD



Double Vinyl + DVD



Small Fan Box



Large Fan Box (2LP, CD, DVD, три 10″-сингла и футболка)



















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